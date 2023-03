Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Kiev au reacționat la informațiile din presa de la Moscova, conform carora "sabotori ucraineni" ar fi patruns in regiunea rusa Briansk, ar fi deschis focul asupra civililor și ar fi luat ostatici.

- Kremlinul a acuzat joi un grup de „sabotori” ucraineni de organizarea unui „atac terorist” in regiunea Briansk, la granița cu Ucraina. Vladimir Putin ar putea convoca Consiliul de Securitate.

- Kremlinul susține ca Ucraina livreaza substanțe radioactive prin porturile Cernomorsk și Odesa pentru fabricarea ,,bombelor murdare”, apoi va acuza Rusia de atacuri asupra obiectivelor periculoase, acțiuni din apropierea Transnistriei. Chișinaul acuza Rusia de falsuri și speculații.

- Un total de 16.220 de copii ucraineni au fost deportati din tara de la inceputul invaziei ruse pe scara larga in Ucraina, de la a carei declansare se va implini un an la 24 februarie, a informat luni Biroul ombudsmanului ucrainean, citat de EFE, conform Agerpres.

- Un grup de patru ''sabotori'' ucraineni a fost anihilat intr-o lupta la frontiera in momentul in care acestia incercau sa intre din Ucraina in regiunea rusa Briansk, a informat Serviciul Federal de Securitate (FSB, fostul KGB) din Rusia pe pagina sa de internet, transmite marti EFE. Fii la curent…

- Serviciul rus de securitate FSB a anuntat luni ca un „grup de sabotori” ucraineni format din patru persoane a fost „lichidat” in timp ce incerca sa intre duminica in regiunea Briansk a Rusiei, care se invecineaza cu Ucraina, au anuntat agentiile de presa rusa.

- "Ca urmare a unor ciocniri din 25 decembrie 2022, patru sabotori care au incercat sa patrunda din Ucraina pe teritoriul regiunii Briansk au fost distrusi", a anuntat agentia de stat RIA citand un comunicat al FSB, relateaza Agerpres.Potrivit FSB, presupusii sabotori erau inarmati cu arme de fabricatie…

- Serviciul rus de securitate FSB a anuntat luni ca un „grup de sabotori” ucraineni format din patru persoane a fost „lichidat” in timp ce incerca sa intre duminica in regiunea Briansk a Rusiei care se invecineaza cu Ucraina, au anuntat agentiile de presa rusa, citate de Reuters. „Ca urmare a unor ciocniri…