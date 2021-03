Rusia nu dispune de arme chimice, intrucat acestea au fost eliminate conform unei conventii in domeniul respectiv, spre deosebire de SUA, care detin substante interzise pe teritoriul sau, a afirmat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de EFE si Interfax. "Cu multi ani in urma, Rusia a declarat si verificat eliminarea armelor chimice pe teritoriul sau. Rusia a respectat pe deplin Conventia (privind interzicerea armelor chimice). Rusia nu are arme chimice", sustine Peskov, intr-un comentariu la declaratia Departamentului de Stat al SUA, care a cerut Rusiei eliminarea tuturor…