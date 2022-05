Kremlinul a afirmat joi ca Rusia s-a pregatit inca de la sfarsitul lui 2021 pentru criza alimentara care a afectat lumea odata cu declansarea razboiului din Ucraina, in februarie 2022, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Consilierul Kremlinului Maksim Oreskin a dezvaluit in cadrul unui forum pentru tineri de la Moscova ca “principala cauza a foametei din lume care va avea loc in acest an este reprezentata de masurile economice necugetate ale SUA, ale Uniunii Europene”, referire la sanctiunile adoptate impotriva Rusiei care ii submineaza capacitatile de export de fertilizatori si cereale. El a…