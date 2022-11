Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a intreprins o vizita in regiunea Lugansk anexata de Moscova in estul Ucrainei, la mai mult de opt luni de la declansarea invaziei ruse, informeaza dpa și Agerpres. Peskov, un apropiat al lui Vladimir Putin, a participat la ”un program de instruire pentru…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat, miercuri, instaurarea legii marțiale in patru teritorii ucrainene Donețk, Lugansk, Kerson și Zaporojie, anexate in luna septembrie de Moscova, transmite Europe 1. Vladimir Putin a anunțat aceasta masura in cadrul unei reuniuni a Consiliului sau de securitate,…

- Cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat in ultimele saptamani se afla sub protectia arsenalului nuclear al Rusiei, a transmis marti Kremlinul.„Aceste teritorii sunt parti inseparabile ale Federatiei Ruse si securitatea lor este asigurata la acelasi nivel ca restul teritoriului Rusiei”,…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a transmis marți ca cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat la finele lunii septembrie intra sub protecția arsenalului nuclear rusesc, transmite Reuters. „Aceste teritorii sunt parți inalienabile ale Federației Ruse, iar securitatea…

- Kremlinul a anuntat vineri ca va considera atacurile asupra oricaror parti din regiunile Ucrainei pe care urmeaza sa le anexeze in cursul zilei drept acte de agresiune impotriva Rusiei insesi, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a mai transmis reporterilor ca Rusia…

- Vineri, 30 septembrie, Kremlinul a anuntat din nou , ca va considera atacurile asupra oricaror parti din regiunile Ucrainei pe care urmeaza sa le anexeze in cursul zilei drept acte de agresiune impotriva Rusiei insesi, transmite Agerpres . Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, le-a transmis…

- Ministrul roman al Apararii e sceptic in ceea ce privește posibilitatea ca Vladimir Putin sa recurga la arme nucleare in razboiul din Ucraina, afirmand marți seara ca președintele rus a ”blufat”, in incercarea de a impresiona tarile europene, transmite Agerpres.”Ceea ce a facut Putin de la inceput,…