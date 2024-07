Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele slabe ale președintelui Joe Biden la dezbaterea cu Donald Trump i-au determinat pe unii membri ai partidului sau sa inceapa sa se intrebe daca ar trebui sa fie inlocuit in cursa pentru Casa AlbaC. Surse din cadrul Partidului Democrat au declarat pentru BBC ca exista panica și confuzie in…

- Joe Biden a explicat ca SUA nu permit utilizarea armelor sale pentru lovituri adanci in Rusia, inclusiv la Moscova sau Kremlin. Permisiunea este acordata numai pentru a lovi zonele de frontiera din Rusia de unde sunt lansate bombardamente rusești asupra Ucrainei. Declaratia sa vine dupa ce Vladimir…

- Marcel Ciolacu spune de ce au fost comasate alegerile locale cu cele europarlamentare: „Daca nu, prezenta la vot in acest moment ar fi fost una sub 25%”. Liderul PSD a afirmat ca decizia de comasare alegerilor locale cu cele europarlamentare a fost una foarte buna. „Sunt prim-ministrul Romaniei. Vremelnic.…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, ar fi acordat Ucrainei permisiunea sa foloseasca armele americane pentru a lovi ținte din Rusia, dar doar in apropierea regiunii Harkov, relateaza BBC. „Președintele a dat indicații, recent, echipei sale sa se asigure ca Ucraina poate folosi armele americane in…

- Un lider „carismatic”, cu care trebuie sa discuti, fie ca iti place sau nu – joi, pe strazile din Beijing, chinezii au exprimat o parere in general pozitiva despre Vladimir Putin, in prezent in vizita de stat in China, scrie Agerpres. Daca in Occident, stapanul de la Kremlin are o imagine impartita,…

- Vladimir Putin a preluat, marti, functia de presedinte al Rusiei pentru a cincea oara, ceremonia solemna avand loc la Kremlin. Ajuns la 71 de ani, liderul de la Kremlin conduce țara de la inceputul secolului și și-a asigurat un nou mandat in martie, dupa ce a caștigat alegerile prezidențiale lipsite…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, merge in SUA, intr-o vizita de lucru la Washington. Șeful statului va fi primit marți la Casa Alba de catre Joe Biden, a anunțat Administrația Prezidențiala. Timp de doua zile, in 7 și 8 mai, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va afla intr-o vizita de lucru…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca pana cand doctorul Cirstoiu nu va explica toate aspectele aparute in spatiul public, dansul nu poate merge inainte ca fiind candidat al coalitiei, informeaza News.ro. Liderul PSD a precizat ca in opinia sa, conferinta de presa trebuia facuta deja si a…