Kremlinul strânge cleștele dezinformării.RuTube din Rusia nu se compară cu YouTube In timp ce Rusia și-a intensificat campania militara in Ucraina, Kremlinul a suprimat sursele de știri care nu se aliniau viziunii sale asupra lumii, strivind ultima presa independenta ramasa in țara. Avand in vedere ca sursele principale de informații de incredere privind razboiul se epuizau rapid, mulți au apelat la platforme precum Instagram și Facebook […] The post Kremlinul strange cleștele dezinformarii.RuTube din Rusia nu se compara cu YouTube first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

