Stiri pe aceeasi tema

- Intrarea luna trecuta a unei nave britanice in ceea ce Moscova considera ca sunt apele teritoriale ruse din apropierea peninsulei Crimeea este genul de provocare care necesita un raspuns dur, a declarat presedintia rusa duminica, potrivit Reuters, anunța Agerpres. Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Intrarea luna trecuta a unei nave britanice in ceea ce Moscova considera ca sunt apele teritoriale ruse din apropierea peninsulei Crimeea este genul de provocare care necesita un raspuns dur, a declarat presedintia rusa duminica, potrivit Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Ucraina si SUA incep luni un exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, relateaza Reuters. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova, care a declarat saptamana trecuta…

- Ucraina si SUA incep luni un exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, relateaza Reuters. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova, care a declarat saptamana trecuta ca a…

- Rusia a acuzat Marea Britanie si Statele Unite vineri de incercare de a incita la conflict in Marea Neagra si a declarat ca isi va apara granitele folosind toate mijloacele posibile, inclusiv forta militara, noteaza Reuters. Viceministrul de externe Serghei Riabkov s-a exprimat la o zi dupa ce Moscova…

- Moscova este constienta ca Washingtonul isi va continua politica de ingradire a Rusiei prin noi sanctiuni, in pofida rezultatelor ''constructive'' si ''pozitive'' ale summitului pe care l-au avut saptamana trecuta la Geneva presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, a declarat luni purtatorul de cuvant…

- Moscova este constienta ca Washingtonul isi va continua politica de ingradire a Rusiei prin noi sanctiuni, in pofida rezultatelor ''constructive'' si ''pozitive'' ale summitului pe care l-au avut saptamana trecuta la Geneva presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, a declarat…

- Kremlinul a declarat joi ca Moscova este ingrijorata de discutiile privind acordarea Planului de actiune in vederea admiterii de noi membri (Membership Action Plan - MAP) Ucrainei la NATO si a catalogat aceasta "problema" a blocului militar drept una dintre "liniile rosii' pentru Rusia, relateaza…