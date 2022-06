Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat joi ca nu se asteapta ca Gazprom sa reduca livrarile de gaze catre alti clienti europeni si a precizat ca schema prin care cumparatorii platesc in ruble pentru gaze functioneaza asa cum era planificat, transmite Reuters.

- Rusia anunța ca oprește livrarile de gaze naturale pentru alte doua companii europene - Orsted, care asigura livrari de gaze spre Danemarca și Shell, care furnizeaza o parte din volumul importat de Germania, relateaza Reuters.

- “Livrarile de gaze naturale catre Finlanda in baza contractului de furnizare al lui Gasum au fost intrerupte”, a anuntat. sambata, compania de energie de stat a Finlandei Gasum, dupa ce tara nordica a refuzat sa plateasca furnizorului Gazprom in ruble. Gazul, a adaugat compania intr-un comunicat, va…

- Comisia a declarat tarilor, luna trecuta, ca companiile europene ar putea sa plateasca gazele rusesti fara a incalca sanctiunile UE impotriva Moscovei, dar numai daca vor respecta anumite conditii, dupa ce Rusia a cerut cumparatorilor straini sa inceapa sa plateasca gazele in ruble, in caz contrar riscand…

- Schema de plata in ruble pentru livrarile de gaze naturale, impusa de presedintele rus Vlarimir Putin, este un prototip pe care Rusia il va extinde si la alte exporturi majore, deoarece Occidentul a pecetluit declinul dolarului american prin inghetarea activelor rusesti, a spus Kremlinul, transmite…

- Rusia nu va cere imediat cumparatorilor sa plateasca in ruble pentru exporturile sale de gaz, a declarat miercuri Kremlinul, promitand o trecere treptata si adaugand ca Moscova ar trebui sa aiba in vedere o lista mai larga de exporturi ce necesita plata in ruble, relateaza Reuters si DPA. Un termen…

- Rusia a anunțat luni, 28 martie, ca nu va mai furniza gaz natural Europei daca țarile de pe continent nu vor accepta sa plateasca in ruble exporturile sale de gaze – o cerere pe care statele G7 au refuzat-o, informeaza Reuters . La reuniunea liderilor Uniunii Europene de vineri nu a fost adoptata nicio…

- Rusia a avertizat ca nu va furniza gaze tarilor europene daca acestea refuza sa achite în ruble livrarile de gaze, asa cum a cerut Moscova. „Nu vom furniza gaze în mod gratuit, asta este clar”, a declarat purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, luni, în…