- Presa din Rusia a prezentat vineri imagini cu doi barbati despre care afirma ca sunt cetateni americani luati prizonieri in Ucraina, unde luptau impotriva fortelor ruse. Cei doi fusesera dați disparuți in Ucraina de aproape o saptamana.

- Doi militari americani care luptau alaturi de fortele ucrainene la nord de Harkov, in Ucraina, sunt disparuti de aproape o saptamana si exista temeri ca ar fi fost luati prizonieri de fortele ruse, potrivit familiilor lor. Capturarea celor doi ar putea complica eforturile Statelor Unite, care au oferit…

- Rusia nu vrea sa "inchida fereastra" catre Europa, potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri peskov, citat de Reuters. Declarația vine in pofida sancțiunilor tot mai drastice impuse de UE in contextul razboiului din Ucraina.

- Schimbul de prizonieri intre Rusia și Ucraina continua intr-o forma sau alta, a declarat purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS. „In general, procesul de schimb intr-o forma sau alta este in desfașurare permanenta. Acest lucru este important pentru noi – este clar din ce motive”,…

- In prezent, nu exista nicio mișcare in elaborarea unui document comun de catre Rusia și Ucraina și nu exista niciun raspuns din partea ucraineana la propunerile autoritaților ruse. Așa a raspuns purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, la aceasta intrebare, scrie TASS. Potrivit secretarului…

- ''Acestea nu sunt incidente izolate. Ele sunt parte a unui tipar din orice loc unde fortele ruse au detinut controlul intr-un oras sau sat'', a declarat Donatella Rovera, consilier in cadrul Amnesty International pentru raspunsul la crize, intr-o conferinta de presa susținuta la Kiev, relateaza Reuters,…

- Cetatenii americani aflati in Rusia risca sa fie arestati in mod arbitrar de autoritatile ruse, a avertizat marti Departamentul de Stat al SUA, care si-a reinnoit apelul de a evita calatoriile in aceasta tara sau de a o parasi imediat, informeaza miercuri AFP. Departamentul de Stat a atentionat impotriva…

- Rusia ar folosi arme nucleare doar daca exista o amenințare la adresa ei și nu ca urmare a razboiului desfașurat in Ucraina, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de CNN . „Orice rezultat al operațiunii nu este, bineințeles, un motiv pentru utilizarea armelor nucleare”, a…