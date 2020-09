Kremlinul a transmis miercuri ca Aleksei Navalnii, principalul opozant rus, iesit din spital la Berlin dupa ce a supravietuit unei presupuse otraviri cu Noviciok, este "liber" sa revina in Rusia daca isi doreste, potrivit AFP. "In ceea ce priveste intoarcerea sa la Moscova, el este liber, ca orice cetatean rus, sa o faca in orice moment", a precizat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile ruse de presa. "In orice caz, este foarte bine ca pacientul este pe cale de a se vindeca. Ii uram o recuperare rapida", a adaugat Peskov, care nu pronunta niciodata numele opozantului,…