- Cei doi rusi suspectati ca l-au otravit pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica sa Iulia nu au nimic de-a face cu presedintele rus Vladimir Putin sau cu guvernul rus, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Interfax, transmite Reuters.

- Doi agenti rusi, suspectati ca au incercat sa spioneze un laborator elvetian caruia i-a fost incredintata analiza agentului neurotoxic Noviciok, despre care Londra a spus ca a fost utilizat in otravirea fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia la Salisbury (sud-vestul Angliei), au…

- Declaratiile facute de doi rusi acuzati ca au incercat sa-i omoare pe fostul dublu spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia Iulia la Salisbury, in Anglia, nu sunt credibile, a declarat joi parlamentarul britanic John Glen, originar din Salisbury, relateaza Reuters preuata de Agerpres. …

- Cei doi ruși suspectați de autoritațile britanice ca i-au otravit pe Serghei Skripal și fiica lui Iulia au oferit pentru Russia Today un interviu in care vorbesc despre vizita efectuata la Londra și susțin ca au mers in Marea Britanie in calitate de turiști. Cei doi rusi acuzati de Londra ca l-au otravit…

- Cei doi rusi acuzati de Londra ca l-au otravit pe fostul spion dublu rus Serghei Skripal si pe fiica sa Iulia in Anglia au confirmat joi ca s-au deplasat in martie la Salisbury, sustinand insa ca s-au aflat acolo in calitate de turisti, potrivit AFP. Intervievati de canalul de televiziune pro-Kremlin,…

- Membri ai echipei britanice care ancheteaza cazul privind otravirea cu substanta neurotoxica Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal cred ca i-au identificat pe suspecti, a relatat joi agentia Press Association (PA), citata de Reuters. Skripal, fost agent dublu rus, si fiica sa Iulia…

- Barbatul britanic contaminat cu agentul neurotoxic Noviciok in urma cu zece zile si-a recapatat constienta si se afla in prezent in stare critica, dar stabila, a anuntat marti spitalul districtual din Salisbury, oras situat in sud-vestul Angliei, transmite Reuters. Charlie Rowley a fost…

- Kremlinul a dat asigurari joi ca nu dispune de informatii cu privire la noul caz de otravire cu agent neurotoxic Noviciok din sudul Marii Britanii, la patru luni dupa otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, de care Occidentul considera responsabila Rusia, informeaza…