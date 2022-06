Stiri pe aceeasi tema

- Rusia respinge speculațiile potrivit carora Vladimir Putin ar urma sa declare razboi ofiial Ucrainei pe 9 mai. „Nu exista nicio șansa in acest sens. Este o prostie, un nonsens”, a declarat purtatorul de cuvant, Dmitri Peskov, potrivit Reuters . ​​Kremlinul susține ca nu exista in plan un anunț de mobilizare…

- Kremlinul a insistat joi asupra faptului ca livrarile de arme grele Ucrainei de catre tarile occidentale constituie o amenintare pentru securitatea continentului european, relateaza EFE si Reuters.In sine, tendinta de a pompa arme, inclusiv grele, in Ucraina si in alte tari reprezinta o actiune care…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni marti la Moscova cu secretarul general al ONU Antonio Guterres, au anuntat ieri Kremlinul si un purtator de cuvant al ONU, transmite Reuters. Guterres ceruse saptamana aceasta sa fie primit la Kiev si Moscova de presedintii Volodimir Zelenski si Vladimir…

- Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta la alegerile prezidențiale franceze, a declarat marți ca susține pe scara larga sancțiunile impotriva Rusiei ca raspuns la invazia Ucrainei, dar se opune celor impuse in privința aprovizionarii cu petrol și gaze rusești, relateaza BBC . Le Pen a ajuns din…

- Rusia a suferit pierderi semnificative de trupe, a declarat purtatorul de cuvant al presedintelui Vladimir Putin, potrivit Reuters. Moscova a recunoscut joi ca are „pierderi semnificative” in cadrul armatei sale dislocate in Ucraina. „Am suferit pierderi semnificative” de trupe, a spus Peskov intr-un…

- Uniunea Europeana(UE) a condamnat luni uciderea de civili in zonele din nordul Ucrainei reluate de la trupele ruse și a spus ca se lucreaza la noi sancțiuni impotriva Rusiei. Un purtator de cuvant al șefului UE pentru Politica Externa, Josep Borrell, Peter Stano, a acuzat Rusia ca „ucide civili, distruge…

- Piața ingrașamintelor chimice este in continuare tensionata, in contextul conflictului din Ucraina, cei mai afectați fiind fermierii nevoiți sa faca fața unor prețuri mai mari de cateva ori. Sunt și noutați interesante pe piața, cum ar fi faptul ca Rusia intentioneaza sa majoreze cotele de export pentru…

- Miliardarul Roman Abramovici nu este un membru oficial al echipei ruse care negociaza cu Ucraina, dar este prezent la discuțiile din Turcia pentru a „permite anumite contacte” intre cele doua parți, a declarat marți Kremlinul, potrivit Reuters.