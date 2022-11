Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, fortele ucrainene au respins atacurile rusesti in apropiere de Stelmakhivka, in regiunea Luhansk, si de Bilohorivka, Marinka, Verkhnokamianske si Spirne, in regiunea Donetk, a anuntat Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei. Armata ucraineana a lovit doua centre de comanda, 11…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit vineri cu mamele unor soldați care lupta in Ucraina, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. El le-a spus ca nu regreta lansarea „operațiunii militare speciale” și ca impartașește suferința lor.

- Luni, Ministerul rus al Apararii a facut una dintre rarele sale declarații prin care respinge informațiile din presa legate de atacul dezastruos asupra unui sat ucrainean, dand de ințeles ca Kremlinul ar lua masuri mai concrete pentru a diminua nemulțumirea populației fața de actuala stare a razboiului.…

- Kremlinul a dat directive precise presei ruse privind modul in care sa prezinte ceea ce s-a intamplat sambata dimineața cu podul Kerci, potrivit surselor Meduza.io, relateaza Cotidianul.md . Administrația prezidențiala rusa a transmis instituțiilor media, dar și agențiilor guvernamentale instrucțiuni…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a trimis un vehicul blindat cu personal militar la punctul de frontiera Verkhny Lars din Osetia de Nord, la granița cu Georgia, relateaza publicația Meduza.

- „Deputații și oficialii care au țipat zilnic despre necesitatea mobilizarii vor ramane in fotoliile lor calduțe. Credem ca ei sunt cei care ar trebui mobilizați și trimiși in Ucraina”, spun activiștii mișcarii anti-razboi „Vesna”, care cer organizarea de proteste in yoate orașele țarii in aceasta seara,…

- Putin schimba macazul si pune „operatiunea speciala" in sarcina criminalilor din Penitenciarele rusesti. Seful Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, este prezentat drept o figura-simbol a razboiului din Ucraina. Kremlinul si-a schimbat abordarea informationala pentru a raspunde solicitarilor nationalistilor…

- In timp ce Armata Rusa se retragea jenant de pe campul de lupta din Ucraina, Putin prezida la Moscova o petrecere de zilele orașului. Bloggerii militari, cei care au justificat narațiunea razboiului pentru populația Rusiei, sunt acum furioși. Apar primele voci critice la adresa lui Putin. In timp ce…