- Administratia de la Moscova a anuntat, miercuri, ca se asteapta ca presedintele Vladimir Putin sa primeasca din partea omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, in cursul intalnirii de joi, o propunere de mediere privind conflictul din Ucraina.

- Kremlinul a declarat ca favorizeaza o „abordare echilibrata” a problemei armelor nucleare, nu bazata pe emotii, dupa ce un aliat-cheie al presedintelui Vladimir Putin a cerut in weekend ca Rusia sa foloseasca o „arma nucleara de mica putere” in Ucraina

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca președintele rus Vladimir Putin i-a spus liderului turc Recep Tayyip Erdogan despre disponibilitatea parții ruse de a relua negocierile cu Ucraina, in condiții actualizate. Secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, a confirmat…

- „ Credem ca razboiul impotriva Ucrainei nu va avea niciodata un triumf și un proces echitabil de pace nu va avea un invins”, a declarat președintele turc Tayyip Erdogan in Adunarea Generala a ONU, marți (20 septembrie), referindu-se la conflictul ruso-ucrainean. „ Avem nevoie de o ieșire demna din…

- Romania a demonstrat tuturor, de la inceputul razboiului din Ucraina, ca este pregatita sa devina un stat membru Schengen, a spus premierul Nicolae Ciuca intr-un interviu acordat publicației internaționale Bloomberg . El a subliniat ca așteapta ca decizie sa fie luata de statele UE in acest an. „Tot…

- Presedintele rus Vladimir Putin il va primi pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan pe 5 august la Soci, cei doi urmand sa poarte discutii inclusiv despre cooperarea militara, a anuntat Kremlinul, relateaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Razboiul din Ucraina incalca orice norma de logica. Mai nou, Kremlinul ar fi interesat sa achizitioneze de la turci drone de lupta „Bayraktar TB2“, potrivit agentiei CNN Turk. Subiectul ar fi fost dezbatut chiar de catre cei doi presedinti, Recep Tayyip Erdogan si Vladimir Putin, in timpul unei vizite…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca se inregistreaza progrese in negocierile privind exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagra si i-a multumit omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan pentru „medierea" in acest dosar, in cadrul unei intalniri la Teheran, relateaza AFP.