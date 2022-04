Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a transmis vineri ca declarațiile americane despre posibilitatea ca Rusia sa recurga la arme chimice in Ucraina sunt o tactica de a distrage atenția de la intrebarile incomode pentru Washington. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- SUA au impus joi noi sancțiuni impotriva Rusiei, luand in vizor zeci de companii de aparare rusești, sute de membri ai parlamentului și pe șeful executiv al celei mai mari banci din stat, in contextul in care Washington vrea sa puna tot mai multa presiune pe Moscova, din cauza invaziei din Ucraina.

- Biroul Națiunilor Unite pentru drepturile omului a cerut autoritaților ruse sa se asigure ca protestatarul care a afișat un carton cu mai multe lozinci impotriva razboiului, nu este pedepsit pentru exercitarea dreptului sau la libertatea de exprimare. Kremlinul a declarat ca acțiunile unei femei care…

- Masura este un raspuns la sancțiunile impotriva Moscovei luate de țarile occidentale dupa invazia militara in Ucraina. Rusia și-a inchis cerul pentru peste 30 de țari europene, precum și pentru Canada. Masura, anunțata luni, 28 februarie, a venit dupa ce UE a interzis companiilor aeriene ruse sa treaca…

- Ministrul de externe al Germaniei acuza Rusia ca pune in pericol pacea, printr-o diplomație asemanatoare Razboiului Rece. In paralel, administratia de la Washington insista pe faptul ca Moscova intenționeaza sa fabrice anumite pretexte, pentru a justifica o invazie in Ucraina. Pentru sambata, Kremlinul…

- Dialogul dintre Statele Unite și Rusia pentru gasirea unei soluții diplomatice și evitarea unui conflict in Ucraina este inca viu, dar Moscova nici macar nu ia in calcul – deocamdata – retragerea celor peste 100.000 de militari pe care i-a dislocat la granița. In așteptarea raspunsului Kremlinul…

- Președintele Vladimir Putin a declarat vineri ca Statele Unite și NATO nu au abordat principalele solicitari de securitate ale Rusiei in confruntarea cu Ucraina, dar ca Moscova este gata sa continue discuțiile. Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Statele Unite și NATO nu au abordat principalele…

- Statele Unite au acuzat Rusia de recrutarea unor actuali si fosti oficiali guvernamentali ucraineni, inclusiv doi parlamentari ai unui partid pro-Rusia, al doilea ca marime din Ucraina, cu scopul de a prelua controlul asupra guvernului de la Kiev, informeaza CNN.