Kremlinul a salutat miercuri faptul ca Kievul și-a exprimat in scris propuneri pentru un acord de pace, dar a spus ca inca nu exista rezultate „foarte promițatoare”. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Rusia nu a observat nimic cu adevarat promițator sau care sa para un progres in negocierile de pace și a spus ca mai este mult de lucru pentru un acord. Ucraina a transmis Rusiei luni, dupa negocierile de pace de la Istanbul, zece propuneri pentru un acord de pace printre care se numara garanții de securitate, posibilitatea de aderare la UE, fara integrarea in NATO,…