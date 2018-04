Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, marti, ca Rusia nu va ceda in fata presiunilor Occidentului si isi va mentine politicile in conformitate cu propriile interese nationale, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Rusia nu cedeaza in fata presiunilor. Mereu actionam…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat vineri informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele american Donald Trump i-a transmis liderului rus Vladimir Putin ca Washingtonul vor castiga o cursa a inarmarii cu Moscova, relateaza site-ul agentiei Sputnik. …

- Kremlinul a respins vineri orice idee ca si-ar dori sa relanseze o "cursa a inarmarilor" cu SUA, la o zi dupa discursul foarte ferm al presedintelui Vladimir Putin, in care el a laudat armele "invincibile" ale Rusiei, relateaza AFP. "Rusia nu are intentia de a se lansa intr-o cursa a inarmarilor", a…

- Kremlinul a anuntat, miercuri, organizarea unei competitii pentru sportivii rusi carora nu li se permite participarea la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, din cauza scandalului de dopaj, relateaza L’Equipe. Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, presedintele Vladimir Putin…

- Noile sanctiuni pe care Statele Unite intentioneaza sa le adopte impotriva Rusiei au rolul influentarii rezultatului scrutinului prezidential programat in Rusia pe 18 martie, a declarat luni Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.Administratia de la Washington intentioneaza…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza agentia rusa RIA Novosti, citata de Agerpres.

- Rusia este nevoita sa ia masuri pentru a asigura securitatea teritoriului sau intrucat la frontiera ruso-ucraineana in zona Crimeii continua actiuni provocatoare, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intrebat in legatura cu informatiile aparute anterior in presa…