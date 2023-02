Kremlinul respinge ”pentru moment” planul de pace al Chinei în Ucraina Kremlinul considera ca planul propus de China in vederea unei solutionari a conflictului din Ucraina ”merita atentie”, dar ca ”pentru moment” nu se intrunesc conditiile unei solutii ”pasnice”, relateaza AFP. ”Noi analizam planul prietenilor nostri chinezi cu mare atentie (…). Este un proces indelungat. Pentru moment, nu vedem premisele ca acest caz sa ia o […] The post Kremlinul respinge ”pentru moment” planul de pace al Chinei in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

