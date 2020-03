Stiri pe aceeasi tema

- Comisia ONU pentru Siria a ajuns la concluzia ca Forțele Aeriene ruse efectueaza atacuri asupra populației și infrastructurii civile in provincia siriana Idlib, fapte care inseamna crime de razboi, relateaza agenția de știri turceasca Anadolu. Raportul Comisiei ONU precizeaza ca spitalele și locurile…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a afirmat joi ca atacurile fara discernamant asupra civililor din provincia Idlib, din nord-vestul Siriei, reprezinta "crime de razboi" pentru care cei responsabili trebuie trasi la raspundere, transmite dpa. Guvernul sirian si aliatul sau Rusia "au obligatia…

- Un tribunal districtual olandez a a decis miercuri ca nu are jurisdictia pentru audieri in cazul impotriva fostului sef al fortelor armate israeliene Benny Gantz, denuntat ca a comis crime de razboi de un olandezo-palestinian care a pierdut sase rude in timpul unui atac aerian israelian asupra Gazei…

- Acuzatiile referitoare la utilizarea mijloacelor letale impotriva manifestantilor din Iran trebuie investigate, a declarat luni seara purtatorul de cuvant al lui Antonio Guterres, secretarul general al Natiunilor Unite.

- Ministerul rus de Externe l-a acuzat miercuri pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ca ignora faptul ca Statele Unite ar amana foarte mult acordarea de vize oficialilor ruși care doresc sa participe la reuniuni ale Națiunilor Unite la New York, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Lacustele de desert distrug zeci de mii de hectare de culturi si teren de pasunat in Somalia, in cea mai mare invazie din ultimii 25 de ani din aceasta tara, a anuntat miercuri Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite (FAO), relateaza Reuters. Lacustele au distrus circa 70.000…

- Rusia a respins categoric miercuri implicarea statului rus in misterioasa ucidere a unui cetatean georgian la Berlin pe fondul amplificarii speculatiilor, in timp ce Germania a expulzat doi rusi care lucreaza la ambasada Rusiei la Berlin, informeaza DPA, citata de Agerpres."Ce legatura are aceasta cu…