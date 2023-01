Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul sefului administratiei prezidentiale ucrainene, Mihailo Podoliak, a calificat joi, 5 ianuarie, drept o ”ipocrizie” anuntul unei incetari a focului in Ucraina cu ocazia sarbatorii de Craciun dupa calendarul iulian, acuzand Moscova ca vrea doar ”sa castige timp”, relateaza AFP si Ukrinform…

- Ministerul rus al Apararii a declarat vineri, 30 decembrie, ca a efectuat o ”lovitura masiva” asupra infrastructurii energetice si militaro-industriale a Ucrainei la 29 decembrie folosind arme de inalta precizie, a relatat agentia Interfax, preluata de Reuters . Potrivit ministerului, loviturile aeriene…

- Rusia a lansat 16 drone ”kamikaze” in Ucraina in timpul noptii de joi spre vineri, a anuntat armata ucraineana, vineri, la o zi dupa ce Moscova a tras zeci de rachete in cel mai recent atac al sau impotriva infrastructurii critice din Ucraina, transmite Reuters . Fortele Aeriene Ucrainene au transmis…

- Vladimir Putin a spus, vineri, fara a elabora, ca Rusia probabil va trebui intr-o zi sa ajunga la un acord in privința Ucrainei, in vreme ce acuza Franța și Germania de tradarea increderii privind eforturile trecute de a aduce pacea in estul Ucrainei, transmite Reuters.

- Președintele Vladimir Putin a fost slabit de decizia sa de a invada Ucraina, dar o schimbare la varful puterii in Rusia este puțin probabila in curand din cauza naturii autocratice a sistemului sau politic, a declarat miercuri un oficial occidental, citat de Reuters. Putin, cel mai longeviv lider suprem…

- Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan au avut marți o convorbire telefonica, in care au discutat despre condițiile reluarii acordului pentru exportul de cereale din porturile maritime ucrainene, potrivit Reuters. Președintele rus a spus ca acest lucru s-a putea intampla doar dupa finalizarea unei anchete…

- Kremlinul a transmis miercuri ca presedintele Vladimir Putin inca nu a decis daca va participa la summitul G20 care se va desfasura in luna noiembrie in insula indoneziana Bali, relateaza Reuters. ”Sunt multe forumuri internationale planificate pentru luna noiembrie”, a spus in fata presei consilierul…

- Kremlinul a declarat miercuri ca afirmatiile facute marți de secretarul general al NATO Jens Stoltenberg pot fi o confirmare a faptului ca Alianta Nord-Atlantica lupta de partea Kievului in conflictul care opune Ucraina si Rusia, informeaza Reuters. Stoltenberg a spus marti ca o victorie a Rusiei in…