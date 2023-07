Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar de pe ruta Balți- Odesa, cu 25 de pasageri la bord, s-a lovit noaptea trecuta cu un camion, in Ucraina. In urma impactului, 11 persoane au fost ranite, dintre care 6 copii, a transmis UNN cu referire la Serviciul de Stat de Urgența al Ucrainei. In legatura cu informația aparuta in spațiul…

- Seful agentiei nucleare ruse Rosatom, Aleksei Lihaciov, a respins joi acuzatiile potrivit carora Moscova ar intentiona sa arunce in aer centrala nucleara Zaporojie, ocupata temporar de trupele ruse in sudul Ucrainei, relateaza DPA, conform AGERPRES."Ar trebui sa fii complet idiot ca sa te pregatesti…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a acuzat vineri Rusia ca este o "forta destabilizatoare" in Africa, dar Kremlinul a respins imediat acuzatiile, subliniind ca Moscova actioneaza "constructiv" si prin "respect reciproc", informeaza cotidianul Le Mond

- Trei persoane au fost ucise si cel putin 13 au fost ranite dupa ce Rusia a lansat un atac cu rachete asupra orasului Odesa in noaptea de marti spre miercuri, a anuntat Comandamentul de Sud al Ucrainei. Rusia a lansat patru rachete de croaziera Kalibr asupra orasului din sudul Ucrainei. Doua dintre…

- Comitetul de Investigatii al Rusiei ii va pune in curand pe lista persoanelor cautate in tara pe judecatorii Curtii Penale Internationale (CPI) care au emis un mandat de arestare pe numele presedintelui rus Vladimir Putin si al unui alt oficial rus, a declarat joi presedintele Comitetului de Investigatii,…

- Kievul a reacționat dupa ce Kremlinul a acuzat Ucraina ca a incercat sa il asasineze pe președintele rus Vladimir Putin cu doua drone in primele ore ale dimineții de miercuri, transmite hotnews.ro .

