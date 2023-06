Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai importanti generali din Rusia au disparut din spatiul public dupa rebeliunea esuata a mercenarilor grupului Wagner care viza rasturnarea conducerii militare ruse, pe fondul dorintei presedintelui Vladimir Putin de a-si reafirma autoritatea si al unor informatii neconfirmate despre cel putin…

- Cei mai importanti generali din Rusia au disparut din spatiul public dupa rebeliunea esuata a mercenarilor grupului Wagner care viza rasturnarea conducerii militare ruse, pe fondul dorintei presedintelui Vladimir Putin de a-si reafirma autoritatea si al unor informatii neconfirmate despre cel putin…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al președintelui rus Vladimir Putin, a facut publica ințelegerea negociata de președintele Belarus, Aleksandr Lukașenko, cu fondatorul și liderul armatei de mercenari ”Wagner”, Evgheni Prigojin, transmite publicația rusa ”Vedomosti”. Compromisul lui Putin Declaratia…

- Evgheni Prigojin se va muta in Belarus in baza unui acord negociat de presedintele belarus pentru a pune capat revoltei armate de astazi impotriva conducerii militare a Rusiei, a declarat Kremlinul.Seful Wagner si luptatorii sai vor fi, de asemenea, ferici de urmarire penala in temeiul acordului, a…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a cerut sambata mercenarilor din grupul Wagner ”sa nu faca o greseala ireparabila” si sa nu execute ordinele lui Evgheni Prigojin, seful grupului, dupa ce acesta a facut apel la o revolta armata impotriva Ministerului rus al Apararii, relateaza…

- Liderul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat miercuri ca le-a cerut procurorilor sa investigheze daca ofiterii superiori ai armatei ruse au comis „crime” in timpul sau inaintea razboiului din Ucraina, transmite Reuters. Aceasta este cea mai dura provocare publica pe care Prigojin…

- Liderul gruparii ruse de mercenari Wagner care a ocupat orasul ucrainean Bahmut, Evgheni Prigojin, a acuzat duminica oficiali ai Kremlinului ca au interzis presei ruse de stat sa relateze despre el si i-a avertizat ca o asemenea greseala ar putea conduce la o reactie a poporului rus impotriva lor in…

- Vladimri Putin se teme de fuga in strainatate a inalților oficiali ruși, in contextul schimbarilor economice legate de razboiul din Ucraina și de politica externa recent schimbata. Președintele rus a luat o decizie majora: a dat dispoziție de confiscare a pașapoartelor ruse de la anumite persoane importante…