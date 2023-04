Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american de Justiție și anchetatorii de la Biroul Federal de Investigații (FBI) au adunat noi dovezi, care indica o posibila obstrucționare din partea fostului președinte american Donald Trump in ancheta privind documentele clasificate gasite la proprietatea sa din Florida, relateaza Washington…

- Fostul președinte Donald Trump a anunțat sambata ca se așteapta sa fie arestat in legatura cu ancheta procurorului districtual din Manhattan saptamana viitoare și a facut apel la proteste, potrivit CNN.

- Conturile de Facebook și Instagram ale lui Donald Trump au fost restabilite dupa ce fostul președinte american a fost exclus de pe platformele de socializare mai bine de doi ani, in urma asaltului de la Capitoliu, informeaza BBC . In cazul in care Donald Trump incalca iarași regulile, el poate fi suspendat…