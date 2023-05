Operațiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei este „foarte dificila”, dar va continua, a informat miercuri agentia de presa Tass, citand declaratii ale purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru un post de televiziune bosniac, informeaza Reuters. Rusia a reusit sa deterioreze grav masina militara ucraineana si aceasta munca va continua, a adaugat el intr-un lung interviu in care a repetat multe din punctajele Kremlinului utilizate in discursul public despre conflictul din Ucraina. Trupele ruse au invadat Ucraina in februarie 2022 in ceea ce Moscova numeste o operatiune militara…