Cei doi americani, capturati in Ucraina in timp ce luptau cu fortele armate de la Kiev, „i-au pus in pericol” pe soldatii rusi si trebuie „trasi la raspundere pentru aceste crime„, a declarat luni purtatorul de cuvant de la Kremlin Dmitri Peskov, intr-un interviu pentru postul american NBC News. Este primul comentariu al Kremlinului despre […] The post Kremlinul recunoaște ca a capturat doi americani in Ucraina: Sunt mercenari și vor fi trași la raspundere pentru crimele lor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .