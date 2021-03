Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a denuntat miercuri drept „absolut inacceptabile” noile sanctiuni impuse de Uniunea Euroepana (UE) si Statele Unite unor oficiali rusi de rang inalt cu privire la presupusa otravire cu un agent neurotoxic de tip noviciok, in august, si incarcerarea, in ianuarie, a opozantului politic Aleksei…

- Șeful diplomației UE Josep Borrell a recomandat marți adoptarea de noi sancțiuni impotriva Kremlinului, dupa numeroasele critici privind vizita sa la Moscova și și-a anunțat intenția de a face propuneri in acest sens statelor membre, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Rusia și Statele Unite au convenit sa extinda tratatul New START de control al armelor nucleare în condițiile solicitate de Moscova, a declarat ministrul adjunct de externe Serghei Ryabkov, potrivit agenției RIA, preluata de Reuters. Kremlinul a spus marți ca cele doua mari puteri au ajuns…

- Noul presedinte al Statelor Unite, Joseph Biden, a avut marți, prima discuție, prin telefon, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, relateaza Mediafax, care citeaza agentia Associated Press. Doi oficiali de la Washington au declarat ca Administratia de la Moscova propusese de saptamana trecuta o…

- Un judecator din Moscova a ordonat luni plasarea in arest a opozantului Aleksei Navalnii pentru 30 de zile, pana la 15 februarie, la o zi dupa retinerea acestuia la sosirea in capitala Rusiei, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut duminica o convorbire telefonica, in ajunul unei intalniri tripartite intre liderii rus, azer si armean privind Nagorno-Karabaha, au anuntat, potrivit unui comunicat, Palatul Elysee si Kremlinul, relateaza AFP, Vladimir…

- Rusia se afla, probabil, la originea atacului cibernetic urias descoperit in decembrie in Statele Unite, acuza in mod oficial serviciile americane de informatii, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Emailuri trimise de oficiali ai DHS, care gestioneaza securitate la frontiera si apararea fata de atacurile hackerilor, au fost monitorizare de hackeri, in cadrul unei serii sofisticate de intruziuni, au declarat, luni, trei persoane apropiate situatiei. Atacurile, dezvaluite duminica, au mai afectat…