- Kremlinul a apreciat miercuri ca semnalul dat de Ucraina asupra unor negocieri cu Rusia pentru incheierea razboiului par a fi „la unison” cu pozitia Moscovei, dupa ce ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a declarat in timpul unei vizite in China ca tara sa nu va negocia cu Rusia decat daca aceasta…

- Ministrul de Externe al Ungariei a declarat ca Bruxelles face un boicot copilaresc și karate verbal Miniștrii de externe ai Uniunii Europene vor evalua raspunsul la calatoriile premierului ungar, Viktor Orban in Rusia și China și poziționarea țarii sale, cu privire la rolul UE in Ucraina, a declarat…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, se va afla la Beijing de marti pana vineri, aceasta fiind prima sa vizita in capitala Chinei de la inceputul invaziei pe scara larga a Rusiei in tara sa, in februarie 2022, relateaza POLITICO.

- Viktor Orban a sosit luni la Beijing, pentru discutii cu presedintele chinez Xi Jinping, a anunțat biroul de presa al premierului maghiar prin intermediul agenției de presa de stat MTI, citata de Reuters. Orban a postat apoi pe contul de Facebook un mesaj din capitala Chinei.„Misiunea de pace a premierului…

- Ministrul de Externe, Luminita Odobescu, a declarat sambata, 22 iunie, pentru News.ro, dupa vizita de lucru de la Washington, ca secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, si consilierul pentru securitate al SUA au apreciat decizia Romaniei de a dona Ucrainei un sistem Patriot, dar ca negocierile vor…

- Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a lansat marti un apel catre partenerii occidentali, intr-o conferinta de presa comuna cu sefa diplomatiei germane Analenna Baerbock, sa ia in considerare posibilitatea de a ajuta militar Kievul prin interceptarea de pe teritoriul NATO a rachetelor pe care…

- Ministrul de Externe rus in exercitiu, Serghei Lavrov, a declarat ca daca Occidentul vrea sa se bata pentru Ucraina pe campul de lupta, Rusia este pregatita, citat de agentia de stat de presa RIA Novosti, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.

- Ucraina va trebui la un moment dat sa intre in discutii cu Rusia pentru a pune capat razboiului dintre cele doua tari, a declarat un oficial de rang inalt al serviciilor secrete ucrainene intr-un interviu publicat joi, relateaza Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins in repetate…