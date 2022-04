Kremlinul a oferit primele explicații despre folosirea steagului sovietic de catre forțele sale armate din Ucraina, afirmand ca acesta este un simbol care poate fi recunoscut de toate generațiile, „atat in țara cat și strainatate”, relateaza TASS . „In țara noastra banerul Victoriei este un lucru sacru pentru toate generațiile, fara nicio excepție”, a raspuns luni Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, cand a fost intrebat despre folosirea simbolurilor sovietice de catre forțele armate ale țarii. „Pentru multe generații și in multe țari, in special in fosta Uniune Sovietica, este…