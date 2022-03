Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Ianukovici s-ar afla la Minsk, iar Kremlinul pregatește o operațiune de inlocuire a lui Volodimir Zelenski cu fostul președinte inlaturat de revoluția EuroMaidan din 2014, potrivit serviciilor secrete ucrainene citate de Ukrainska Pravda și de The Kyiv Independent.

- Fostul presedinte ucrainean fugar Viktor Ianukovici se afla acum la Minsk. Potrivit publicatiei Ukrainskaia Pravda, Kremlinul ar putea incerca sa-l proclame „presedintele” Ucrainei acolo. Acesta este unul dintre scenariile Federatiei Ruse.

- Fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, a declarat vineri ca invazia Rusiei in Ucraina a marcat „o profunda scindare in istoria Europei dupa sfarsitul razboiului rece”, chiar daca propria ei mostenire intra sub un nou con de lumina, pe fondul atacului Rusiei, relateaza Reuters, potrivit Rador .Rachetele…

- Analiști citați de Politico susțin ca Occidentul a greșit luand ca aproape sigura ziua de 16 februarie pentru un posibil atac al Rusiei asupra Ucrainei. Daca e decis sa invadeze Ucraina, Putin va aștepta ca Jocurile Olimpice sa se incheie inainte de a da ordinul, spun experți militari. In plus, pe 20…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, a vorbit sambata, 12 februarie, la telefon. timp de 1 ora și 40 de minute cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru a incerca sa dezescaladeze tensiunea tot mai mare din criza ruso-ucraineana, a transmis Palatul Elysee, intr-un comunicat preluat de Le Figaro .…

- Kremlinul a incercat sa explice marti de ce Vladimir Putin a folosit la adresa Ucrainei o expresie ce a provocat scandal, fiind interpretata de mulți drept o referința la viol. Declarația a fost data de președintele rus in timpul intalnirii cu Emmanuel Macron, in condițiile in care subiectul…

- Președintele francez Emmanuel Macron va discuta vineri cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Aceștia vor discuta despre tensiunile in creștere din Ucraina, dupa ce Moscova a desfașurat mii de soldați in jurul graniței. Rusia a insistat vineri ca nu vrea razboi cu Ucraina, dar ca nu va permite ca interesele…

- Adoptarea de sancțiuni din partea SUA impotriva președintelui rus Vladimir Putin in cazul unei agresiuni a Rusiei impotriva Ucrainei „ar depași o limita”, a denunțat joi, 13 ianuarie, Kremlinul, dupa prezentarea unui proiect in acest sens. „Sancțiunile impotriva unui șef de stat sunt o masura care ar…