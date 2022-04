Kremlinul numește un nou comandant pentru operațiunile din Ucraina. Unde s-a remarcat Dupa peste 40 de zile de razboi, Rusia a numit un general cu experiența in operațiunile de lupta din Siria la conducerea tuturor trupelor pentu Ucraina. Este vorba de generalul Alexander Dvornikov, cu o vasta experiența in operațiunile de lupta din Siria, potrivit Realitatea.net. „Noua numire a fost facuta pentru a incerca o mai buna coordonare intre diferitele unitați, deoarece grupurile rusești de lupta au fost organizate și comandate anterior separat”, a declarat un oficial occidental pentru BBC. Acesta spune ca numeroase contingente de rusi au fost prinse de unitați puține de ucraineni, deși… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numirea generalului Alexander Dvornikov, cu o vasta experiența in operațiunile de lupta din Siria, a fost confirmata de un oficial occidental, potrivit BBC.Comandantul districtului militar de sud al Rusiei, generalul Alexander Dvornikov, conduce trupele de invazie in Ucraina.„Acel comandant are multa…

- Un oficial occidental a confirmat ca Rusia și-a reorganizat comandamentul operațiunilor sale din Ucraina, generalul care se afla acum la conducere avand o experiența vasta in Siria, scrie BBC. Forțele care au invadat la 24 februarie au fost organizate și comandate separat din districtul din care au…

- „Am observat o regrupare a forțelor ruse pentru o ofensiva iminenta in Donbas și in sudul Ucrainei. Aceasta ofensiva pentru ocuparea Donbas și consolidarea teritoriului terestru din Crimeea pana in Donbas va avea forțe rusești importante, dar și o rezistența importanta din partea Ucraieni. De aceea…

- Un oficial occidental a confirmat ca Rusia și-a reorganizat comandamentul operațiunilor sale din Ucraina, generalul care se afla acum la conducere avand o experiența vasta in Siria, scrie BBC, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Razboi in Ucraina, ziua 44. Kremlinul recunoaște pierderile de trupe Rusia si spune ca Ucraina a prezentat un proiect de acord de pace ”inacceptabil”. Intre timp continua cautarile in Borodianka, o localitate distrusa de bombardamentele masive ale rușilor

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Ucraina, in cadrul unei discutii telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, de “numeroase crime de razboi”, oferind asigurari ca fortele militare conduse de Moscova fac “tot posibilul” pentru a nu tinti civili, relateaza AFP. In cadrul discutiei,…

- Premierul Nicolae Ciuca cede ca Vladimir Putin a mizat pe faptul ca poporul ucrainean nu va lupta, iar țarile din Uniunea Europeana și NATO vor avea poziții diferite. Cel mai bun raspuns la amenințarea din partea Rusiei este ceea ce se intampla in realitate, a afirmat, duminica seara, premierul Romaniei,…

- Guvernul ucrainean spune ca rezistența țarii fața de Rusia este o lupta pentru a asigura viitorul Europei, potrivit BBC . Intr-o lunga postare pe Facebook, ministrul Apararii Oleksi Reznikov a laudat soldații, poliția, personalul medical și de asemenea civilii care s-au inarmat. „Uitați-va. Mulți și-au…