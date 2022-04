Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinuluia a declarat joi seara, intr-un interviu pentru postul de televiziune britanic Sky News, ca nu vede "nicio posibilitate" ca presedintele rus Vladimir Putin sa fie judecat de catre un tribunal international

- Președintele rus Vladimir Putin nu se teme ca va ajunge in fața unui tribunal pentru a fi judecat pentru crimele comise de forțele ruse in Ucraina. Dmitri Peskov, purtatorul sau de cuvant, a spus intr-un interviu pentru Sky News ca „nu vede nicio posibilitate” ca acest lucru sa se intample.

- Ministrul rus al Apararii Serghei Șoigu a aparut la televizor intr-o inregistrare video in care conduce o reuniune dedicata bugetului inarmarii Rusiei. Inregistrarea video nu este datata, dar se spune ca a avut loc vineri, 25 martie. Șoigu a disparut din spațiul public in urma cu doua saptamani, ceea…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, afirma ca asa-numita operatiune militara speciala declansata de Rusia in Ucraina „nu a reusit inca", sustinand ca aceasta este inca in curs si ca se desfasoara „strict conform planului" stabilit. El sustine in continuare ca armata rusa nu ataca tinte…

- Kremlinul a declarat joi ca foarte mulți oameni din Rusia se arata a fi „tradatori”, dandu-i drept exemplu pe cei care demisioneaza de la locul de munca și parasesc țara in contextul razboiului din Ucraina și a sancțiunilor impuse impotriva Moscovei, relateaza Reuters . Comentariile au fost facute…

- Acum este momentul ca rusii ”sa se uneasca” in jurul presedintelui rus Vladimir Putin și sa-l susțina, a transmis vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in a noua zi de razboi in Ucraina, relateaza Afp și Reuters, citata de Agerpres . Rusia susține ca invadarea Ucrainei nu este razboi,…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca presedintele rus Vladimir Putin este „dispus sa negocieze". Criza din Ucraina este doar o mica parte a preocuparilor mai cuprinzatoare de securitate ale Rusiei, a adaugat el. „In primul rand, presedintele Putin a solicitat intotdeauna…

- Kremlinul a declarat ca Rusia are planuri pregatite pentru a se proteja impotriva posibilelor sancțiuni ale SUA și a indemnat Casa Alba sa inceteze „creșterea tensiunilor privind razboiul” in Europa. Washingtonul și NATO au refuzat pana acum sa ofere Moscovei garanțiile pe care și le dorește. Rusia…