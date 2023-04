Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul neaga speculatiile potrivit carora presedintele Rusiei, Vladimir Putin, ar avea o sosie care il reprezinta in cadrul unor aparitii publice, informeaza marti dpa, potrivit Agerpres.

- Unul dintre obiectivele cheie ale Rusiei este de a impiedica aderarea Ucrainei la NATO, spune Kremlinul, comentand astfel vizita pe care secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, o face joi la Kiev, conform CNN. Aderarea Ucrainei la NATO „ar reprezenta un pericol grav și semnificativ…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a participat la o intalnire a comandamentului militar din regiunea din sudul Ucrainei Herson, detinuta partial de Rusia, a anuntat marti Kremlinul, citat de Reuters. Putin a primit rapoartele comandantilor fortelor aeriene si grupului armat „Dnepr” (Nipru), precum si…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a lansat joi, 23 martie, o avertizare, afirmand ca o eventuala arestare a lui Vladimir Putin in strainatate in baza mandatului emis de Curtea Penala Internationala (CPI) ar echivala cu o declaratie de razboi impotriva Rusiei, conform EFE si TASS. „Este o situatie…

- Ucraina va deveni membra NATO, dar ”pe termen lung”, a anunțat Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Vladimir Putin și acoliții sai au declarat in nenumarate randuri ca aderarea Ucrainei la NATO este linia roșie pe care Kremlinul nu o va accepta. Stoltenberg a facut anunțul in cadrul unei vizite…

- Marcarea unui an de la inceperea ofensivei in Ucraina a fost realizata in Rusia doar prin discursul lui Vladimir Putin. Autoritatile ruse nu au sarbatorit in niciun fel un an de la lansarea a ceea ce Kremlinul numeste „operatiunea militara speciala” din Ucraina, in timp ce la Kiev a avut loc o ceremonie…

- Marcarea unui an de la inceperea ofensivei in Ucraina a fost realizata in Rusia doar prin discursul lui Vladimir Putin. Autoritatile ruse nu au sarbatorit in niciun fel un an de la lansarea a ceea ce Kremlinul numeste „operatiunea militara speciala” din Ucraina, in timp ce la Kiev a avut loc o ceremonie…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a reacționat, luni, in urma cutremurelor devastatoare care au avut loc in cursul zilei și a oferit asistența pentru Siria și Turcia. Rusia, care este un aliat de baza al președintelui sirian Bashar al-Assad, menține o prezența militara semnificativa in aceasta țara.…