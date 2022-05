Stiri pe aceeasi tema

- Rusii ucid metodic civili in Ucraina. Organizatia Amnesty International a anuntat vineri ca strange dovezi conform carora trupele ruse au comis crime de razboi in Ucraina, atunci cand au ocupat o zona din apropierea capitalei Kiev in februarie si martie, transmite Reuters. De asemenea, civilii au suferit…

- Kremlinul a respins miercuri informațiile potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin ar intentiona sa declare in mod oficial razboi Ucrainei si o mobilizare generala la 9 mai, cand Rusia celebreaza victoria fostei Uniuni Sovietice impotriva armatei naziste in cel de-al doilea razboi mondial, informeaza…

- A aparut o inregistrare video in care se prezinta arme grele rusești, inclusiv sisteme de rachete, care se indreapta spre granița cu Finlanda, la cateva ore dupa ce Kremlinul și-a avertizat vecinul din nord sa nu adere la NATO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Alexei Merkulov, videojurnalist la postul Donețk TV, a filmat primele minute de dupa explozia unei rachete in gara din Kramatorsk, scrie Ukrainska Pravda , care preia clipul postat de gazetar pe Twitter. Atacul de vineri, 8 aprilie, s-a soldat cu 50 de morți și 86 de raniți . Merkulov filma un reportaj…

- Delegația Ucrainei, președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan și oligarhul rus Roman Abramovici au ajuns, marți, la Palatul Dolmabahce din Istanbul unde va incepe a patra runda de negocieri dintre Rusia și Ucraina pentru incetarea focului. Oligarhul rus urmeaza sa joace rolul de mediator intre cele…

- Membrii delegatiei ucrainene la negocierile de pace cu Rusia menite sa puna capat razboiului au negat informatiile conform carora ar fi fost victime ale unui atac cu arme chimice, transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul susține ca ar fi luat in considerare doua opțiuni pentru ”operațiunea sa speciala”: una in republicile separatiste, una pe intreg teritoriul Ucrainei, relateaza Interfax, preluat de Reuters și citat de HotNews.ro.Mai mult decat atat, se pare ca armata rusa nu exclude posibilitatea unui asalt…

- Presa rusa scrie ca Moscova și-ar fi alimentat bancile, in ultimii doi ani, pentru zile negre, de frica unor posibile sancțiuni. Doar in luna decembrie, Kremlinul și-ar fi facut rezerve valutare de peste 5 miliarde de dolari. Doua tiruri incarcate cu bani cash ar fi echivalentul ultimei tranșe puse…