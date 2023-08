Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista multe date cu privire la accidentul aviatic in care si-a pierdut viata fondatorul companiei militare private "Wagner", Evgheni Prigojin, acestea urmeaza sa fie elucidate in cursul acțiunilor de investigație, a declarat purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov."Aici, desigur,…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a raspuns acuzațiilor potrivit carora președintele rus Vladimir Putin ar fi ordonat asasinarea liderului gruparii Wagner, Evgheni Prigojin. Orice speculație in acest sens „este o minciuna absoluta”, a declarat Peskov, potrivit Sky News.

- Președintele Vladimir Putin s-a intalnit cu Evgheni Prigojin dupa rebeliunea din 24 iunie, scrie presa rusa. Ura.ru precizeaza intr-un articol: Pe 29 iunie, președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu comandanții unitaților PMC Wagner, precum și cu fondatorul unei companii private, Evgheni Prigojin.…

- Rusia a avertizat ca aderarea Ucrainei la Alianta Nord-Atlantica ar urma sa aiba consecinte „foarte negative” pentru securitatea europeana. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a facut acest anunț luni, chiar cu o zi inainte de inceperea summitului NATO.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat, luni, ca șeful Wagner, Evgheni Prigojin, s-a intalnit cu președintele Vladimir Putin la Kremlin, la cinci zile dupa rebeliunea eșuata de la sfarșitul lunii iunie, relateaza CNN, transmite digi24.ro.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a anunțat ca acei luptatori Wagner care n-au participat la revolta vor putea beneficia de contracte de angajare in armata Rusiei. Anunțul, preluat de presa de la Moscova, a fost transmis de Dmitry Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului. Acest lucru ar sugera…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, a anunțat ca acuzațiile impotriva lui Evgheni Prigojin și trupelor Wagner vor fi retrase de catre autoritațile ruse... The post Kremlinul a anunțat ca acuzațiile impotriva lui Evgheni Prigojin vor fi retrase, iar acesta va pleca in Belarus appeared…

- Evgheni Prigojin se va muta in Belarus in baza unui acord negociat de presedintele belarus pentru a pune capat revoltei armate de astazi impotriva conducerii militare a Rusiei, a declarat Kremlinul.Seful Wagner si luptatorii sai vor fi, de asemenea, ferici de urmarire penala in temeiul acordului, a…