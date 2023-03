Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatul votului deputatilor, anuntat cu putin timp inainte de orele 11.00 (03.00 GMT), este fara apel: 2.952 voturi pentru, zero impotriva, zero abtineri.Parlamentul din China fiind, in practica, infeudat Partidului Comunist (PCC) la putere, rezultatul votului era de orice indoiala.Liderul de 69…

- Xi Jinping, presedintele Chinei, va vizita Rusia. Cu doua zile inainte sa se implineasca un an de la invazia din Ucraina, președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu diplomatul chinez de rang inalt Wang Yi și, cu aceasta ocazie, a confirmat ca se va intalni cu omologul sau Xi Jinping. Ce plan pun…

- Președintele Joe Biden a facut joi, 16 februarie, primele declarații referitoare la scandalul generat de obiectele neidentificate despre care s-a spus ca ar fi fost lansate de China pentru spionaj.Biden a declarat ca a ordonat doborarea celor trei obiecte neidentificate pentru ca prezentau un pericol…

- Beijingul intenționeaza sa iși distanțeze politica externa de Moscova, temandu-se de un declin al influenței economice și politice a Rusiei ca rezultat direct al invaziei dezastruoase a acesteia din Ucraina și al unei eventuale caderi a lui Vladimir Putin, scrie marți, 10 ianuarie, Financial Times (FT),…

- In vara anului 1914, cand incepea primul razboi mondial, oamenii sperau ca totul se va termina pana in pragul sarbatorilor de iarna. Nu a fost așa, iar luptele s-au incheiat abia in 1918. Pacea in Europa, insa, a venit abia peste cateva decenii, dupa anii 80, odata cu prabușirea ultimelor regimuri comuniste…

- Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.In declaratiile introductive. transmise in direct de televiziunea rusa de stat, Vladimir Putin a subliniat ca relatiile dintre Rusia si China sunt tot mai importante ca factor de stabilizare si a spus ca Moscova vizeaza…

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, a declarat, marți, care vor fi prioritațile sale in 2023. El spune ca intenționeaza sa imbunatațeasca relațiile Chinei și cu Statele Unite, dar și cu Rusia, in ciuda animozitații crescute intre Kremlin și Occident dupa invazia lui Putin in Ucraina. Oficialul chinez…

- Mesajul președintelui rus Vladimir Putin, predat președintelui chinez Xi Jinping, a vizat parteneriatul strategic dintre Rusia și China, precum și situația internaționala. Declarația o face secretarul de presa al președintelui Dmitri Peskov, citat de Interfax. „Se referea și la relații avansate, un…