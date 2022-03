Kremlinul minimizează importanţa plătirii facturilor UE la gaze naturale în ruble Vladimir Putin anunta saptamana trecuta ca clientii europeni ai Gazprom au obligatia sa-si plateasca facturile in ruble si nu in euro sau dolari, o masura care a fost prezentata drept represalii fata de sanctiuni impuse Rusiei de catre Occident, care a blocat o mare parte a rezervelor ruse de devize, dupa invazia rusa a Ucrainei. ”In fapt, in ceea ce-l priveste pe cel care primeste gaze naturale rusesti, care plateste livrari, nu exista nicio schimbare. Ei doar cumpara ruble pentru suma in valuta care este prevazuta in contractul” de aprovizonare cu gaze naturale, a subliniat un purtator de cuvant… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

