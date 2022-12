Stiri pe aceeasi tema

- Soldatii si functionarii rusi desfasurati in Ucraina nu vor mai avea obligatia sa-si declare veniturile, a anuntat vineri Kremlinul, in virtutea unei exceptii de la legile anticoruptie intr-un moment in care Moscova si-a inmultit masurile de stimulare a participarii la razboi, relateaza AFP. „Aceasta…

- Mame si sotii ale soldatilor rusi mobilizati pentru a lupta in Ucraina se reunesc in toata Rusia de cateva saptamani si cer prin mesaje video difuzate pe canale de internet in limba rusa ca presedintele Vladimir Putin sa-si respecte promisiunile facute, relateaza France Presse. Dupa ce a ordonat o mobilizare…

- Soldatii ucraineni au intrat deja in zonele de periferie ale orasului Herson, a anunțat un oficial local, la o zi dupa anuntarea retragerii trupelor ruse din orasul-port situat in sudul Ucrainei. Intre timp, localnicii au ridicat steagul ucrainean in mijlocul orașului. Pe de alta parte, președintele…