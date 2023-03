Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul le-a cerut oficialilor implicati in pregatirile pentru alegerile prezidentiale in Rusia din 2024 sa nu mai foloseasca iPhone-uri Apple din cauza temerilor ca dispozitivele sunt vulnerabile in fata agentiilor de informatii occidentale, a relatat luni, 20 martie, ziarul financiar rusesc Kommersant,…

- Dmitri Medvedev, aliatul fidel al lui Putin, a amenințat cu rachete C urtea Penala Internaționala (CPI), care a emis un mandat de arestare pe numele președintelui Rusiei. Medvedev a spus ca nu este exclus ”sa ne imaginam o lovitura precisa a unei rachete hipersonice Onyx de pe o nava rusa de la tribunalul…

- Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a transmis ca presedintele rus Vladimir Putin nu a spus pana acum daca va candida din nou la alegerile prezidentiale programate pentru 2024, potrivit Agerpres care citeaza DPA. Pentru alegerile din martie 2018 și-a anunțat cu 4 luni inainte candidatura.…

- Noua tehnologie de modem a gigantului sud-coreean al electronicelor de consum va permite mesageria bidirectionala, precum si partajarea de imagini si videoclipuri. Datele sunt trimise catre satelitii de pe orbita joasa a Pamantului si inapoi la statiile de pe Pamant, inainte de a ajunge la utilizatorii…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a declarat ca livrarile americane de rachete cu raza lunga de acțiune catre Ucraina nu ar face decat sa creasca tensiunile. Rusia iși va continua ofensiva in Ucraina cu orice preț. Asta a vrut sa spuna miercuri, purtatorul de cuvant al președintelui Vladimir Putin,…

- Anul trecut, Apple a introdus Emergency SOS, care permite smartphone-urilor iPhone 14 sa se conecteze la sateliți pentru a trimite mesaje de urgența. In 2023 Qualcomm, a prezentat propria tehnologie de mesagerie prin satelit pentru smartphone-urile cu Android.

- Legislatia ucraineana interzice dialogul cu Federația Rusa, iar Occidentul nu permite Kievului sa dea dovada de flexibilitate in aceasta chestiune, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului. Nu exista perspective pentru a purta negocieri de pace cu Ucraina, atata timp cat legislatia ucraineana…

- Incepand de azi, 1 ianuarie 2023, WhatsApp inceteaza sa mai funcționeze pe 49 de modele de smartphone-uri, dintre care majoritatea folosesc sistemul de operare Android, insa pe lista se afla și doua iPhone-uri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…