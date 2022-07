Stiri pe aceeasi tema

- Cursul de schimb valutar va fi de peste 5 lei/euro in urmatoarele 6 luni, iar dobanda cheie va depasi 6% in urmatoarele 12 luni, potrivit Indicatorului de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania.

- Kremlinul nu deține informații despre presupusul plan de unire a RM cu Romania, susține Dmitri Peskov pentru ria.ru „Nu, nu aș spune ca avem detalii pe acest subiect. Pe de alta parte, intr-adevar, știm bine ca in Moldova exista anumite forțe care susțin ideea, aici probabil nici macar nu e vorba de…

- Rusia utilizeaza locuitorii din Asia si Africa drept "moneda de schimb" prin blocarea exporturilor de cereale din Ucraina, care detine 22 de milioane de tone de grane in depozitele sale, a denuntat luni seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de agentiile de presa EFE si Unian. Fii…

- Sportivii si-au intensificat apelurile pentru ca baschetbalista Brittney Griner, vedeta a WNBA arestata in februarie in Rusia, sa fie eliberata, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Comisarul National Basketball Association (NBA), Adam Silver, a declarat ca aducerea acasa a jucatoarei WNBA Brittney Griner este „prioritatea numarul unu", dupa ce saptamana trecuta un tribunal rus i-a prelungit arestul preventiv.

- Brittney Griner (31 de ani), considerata una dintre cele mai valoroase baschetbaliste din istoria SUA, a fost reținuta pe un aeroport din apropierea Moscovei pe 17 februarie, dupa ce, in urma unui control, autoritațile din Rusia ar fi gasit ulei de canabis in bagajele sale.

- Hakerii ruși de la Killnet cer eliberarea romanului reținut de poliția britanica și acuzat ca i-a ajutat sa atace site-urile din Romania. Ei au amenințat ca vor distruge Romania, Marea Britanie și Moldova daca nu este eliberat.Un roman, Ioan Feher, a fost reținut in Marea Britanie dupa ce a fost acuzat…

- ”Eu personal, si vorbesc in nume personal, nu as plati niciodata gazul in ruble. Dar este o opinie personala, nu ca presedinte al Senatului, ci ca cetatean al Romaniei”, a declarat, joi seara, la Digi 24, Florin Citu. Acesta a precizat ca, atata timp cat exista un contract el trebuie respectat si,…