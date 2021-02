Kremlinul si-a aparat luni decizia de a expulza diplomati europeni, dar a dat asigurari ca vrea sa isi ''dezvolte'' relatiile cu Uniunea Europeana, criza dintre cele doua parti adancindu-se odata cu otravirea si apoi trimiterea la inchisoare a opozantului rus Aleksei Navalnii, relateaza AFP. Expulzarile anuntate vineri au fost vazute ca o sfidare in UE, pentru ca ele au avut loc in ziua in care seful diplomatiei europene Joseph Borrell se afla in vizita la Moscova. "Rusia a fost si ramane interesata de relansarea relatiilor dintre Moscova si Bruxelles", a declarat luni presei purtatorul…