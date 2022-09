Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare campion de sah Garri Kasparov și Mihail Hodorkovski, fostul magnat rus al petrolului, doi dintre cei mai vocali critici ai regimului de la Kremlin, au atentionat joi Uniunea Europeana in legatura cu propunerea de interzicere generala a intrarii cetațenilor ruși pe teritoriul blocului comunitar,…

- Președintele rus, Vladimir Putin , a declarat luni, 15 august, ca Moscova apreciaza legaturile sale cu țarile din America Latina, Asia și Africa și ca este pregatita sa ofere arme moderne aliaților sai. Putin a ținut un discurs la o expoziție de armament din apropierea Moscovei pentru a se lauda cu…

- Realegerea fostului vicepremier rus Arkady Dvorkovici in fruntea Federației Internaționale de Șah (FIDE) reprezinta o „victorie” pentru Moscova, a anunțat duminica Kremlinul, potrivit agenției France Presse, preluata de The Moscow Times . Realegerea lui Dvorkovici in funcția de președinte al FIDE este…

- Cancelarul german Gerhard Schroeder a declarat ca presedintele rus Vladimir Putin este dispus la negocieri cu Ucraina, iar ulterior purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat in cursul zilei de miercuri aceasta afirmatie a lui Schroeder, precizand ca Rusia vrea discutii de pace…

- Rusia și Ucraina au inca o șansa de a relua negocierile de pace, a declarat joi, Kremlinul, contrazicand comentariile anterioare ale diplomatului de top al Moscovei, ministrul de Externe Serghei Lavrov. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca negocierile cu Kievul sunt inca…

- Margarita Simonyan, șefa canalului rus de propaganda RT, nu a mai folosit sintagma ”operațiune militara speciala” pentru a descrie acțiunile Moscovei din Ucraina, ci a vorbit despre existența unui ”razboi civil” in țara vecina, relateaza publicația germana Focus.„Este clar pentru toata lumea ca nu exista…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca decizia sa de a ordona „operatiunea militara speciala” impotriva Ucrainei a fost dificila, dar necesara, avand in vedere „riscurile si amenintarile” la adresa Rusiei si ca obiectivele acesteia vor fi duse pana la capat.