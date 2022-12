Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a respins miercuri planul de pace in 10 puncte al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si a afirmat ca propunerile de a pune capat conflictului din Ucraina trebuie sa tina cont de „noua realitate” a anexarii regiunilor Donetk, Luhansk, Herson si Zaporojie de catre Rusia, transmite Reuters.„Nu…

- Dmitri Peskov ii cere lui Volodimir Zelenski sa recunoasca "realitatea de pe teren" și ii transmite ca Ucraina trebuie sa cedeze teritoriile a caror anexare e revendicata de Rusia. Acestea, inaintea oricaror negocieri diplomatice, a transmis marți Kremlinul, scrie Digi24.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, luni, in discursul adresat natiunii, ca la fix 8 luni de la invazia Rusiei, Ucraina continua sa apere glia pas cu pas, apreciind ca sentimentul de esec la Kremlin devine tot mai puternic. "Astazi sunt exact 8 luni de razboi la scara larga. Ce s-a…

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.

- Președintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia va stabiliza situația in patru regiuni ucrainene pe care le-a revendicat ca teritoriu propriu, o recunoaștere indirecta a provocarilor cu care se confrunta pentru a-și afirma controlul. El a facut aceste remarci in timpul unei intalniri televizate…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a revendicat marti progrese "rapide si puternice" ale armatei sale in sud, anuntand "zeci" de localitati recuperate "in aceasta saptamana" de la rusi in regiunea in cauza si in est, noteaza AFP și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa ce miliardarul Elon Musk a facut, luni, mai multe propuneri pentru pace intre Ucraina și Rusia, care au fost condamnate imediat de ucraineni, inclusiv de presedintele Volodimir Zelenski, Kremlinul a oferit marți o prima reacție, spunand ca „inițiativa” celui mai bogat om din lume „nu i-a lasat…

- Suntem in ziua cu numarul 223 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Rusia nu mai deține controlul total asupra niciuneia dintre cele patru provincii ale Ucrainei pe care spune ca le-a anexat saptamana trecuta, dupa ce trupele ucrainene au avansat cu zeci de kilometri in provincia Herson.…