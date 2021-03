Kremlinul a indemnat joi Franta si Germania sa-si foloseasca influenta in relatia cu guvernul Ucrainei pentru a se asigura ca evenimentele din estul Ucrainei, unde tensiunile escaladeaza, nu vor depasi linia rosie, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, a declarat in cadrul unei conferinte telefonice ca Moscova este foarte ingrijorata de cresterea violentelor in estul Ucrainei, la linia de contact dintre separatistii prorusi si fortele guvernamentale ucrainene, carora le-a imputat bombardamente ilegale. Moscova, a adaugat Peskov, isi va folosi influenta asupra…