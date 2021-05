Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul ca va gazdui un summit prezidential SUA-Rusia luna viitoare a determinat orasul elvetian Geneva sa ia masuri organizatorice la viteza maxima, cu oficiali care deja de miercuri faceau pregatiri pentru a garanta ca securitatea va fi la cel mai ridicat nivel, noteaza DPA. Aproximativ…

- Anuntul ca va gazdui un summit prezidential SUA-Rusia luna viitoare a determinat orasul elvetian Geneva sa ia masuri organizatorice la viteza maxima, cu oficiali care deja de miercuri faceau pregatiri pentru a garanta ca securitatea va fi la cel mai ridicat nivel, noteaza DPA. Aproximativ…

- Presedintele american Joe Biden va discuta cu presedintele rus Vladimir Putin despre deturnarea avionului Ryanair de catre Belarus si arestarea unui activist al opozitiei in timpul summitului lor de luna viitoare, a declarat marti secretarul pentru presa al Casei Albe, Jen Psaki, transmite Reuters.

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin se vor intalni in Elvetia pentru primul lor summit, scrie cotidianul Tages-Anzeiger in editia de luni, citand 'surse de incredere', transmite Reuters. O misiune americana a sosit deja in avans la Geneva in acest…

- Un posibil summit intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden ar putea avea loc online, in functie de recomandarile epidemiologilor, dupa cum a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform agentiei Interfax. Putin are programata joi o intrevedere…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus joi ca este gata sa poarte discuții publice online cu președintele american Joe Biden vineri sau luni, relateaza Reuters, în timp ce Casa Alba spune ca Biden nu regreta ca l-a numit pe liderul de la Kremlin ”criminal”. Putin a spus, vorbind…

- BUCUREȘTI, 9 mart - Sputnik. Statele Unite intenționeaza sa efectueze atacuri cibernetice asupra sistemelor legate de autoritațile ruse in termen de trei saptamani, anunța RT. © Sputnik / Кирилл КаллиниковSIS a venit cu un avertisment pentru cetațeni: Ce se intamplaAcest lucru a fost anunțat…

- Vladimir Putin spune ca este dispus sa normalizeze relațiile Rusiei cu Statele Unite daca „partea americana este pregatita pentru aceasta”, conform purtatorului de cuvand al Kremlinului, citat de Agerpres. In același timp, acesta afirma ca anexarea peninsulei Crimea a fost o „reunificare in stricta…