Un fost șef al poliției din Republica Moldova care locuiește la Londra recruteaza o forță paramilitara pentru a da jos guvernul președintelui Maia Sandu in vederea instalarii la Chișinau a unei puteri pro-Kremlin, afirma un raport primit de ministerul britanic de Externe și obținut de jurnaliștii de la The Times. Acuzațiile au fost confirmate de