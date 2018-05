Kremlinul a declarat vineri ca inca mai asteapta discutii substantiale cu SUA cu privire la un posibil summit intre presedintii Rusiei si SUA, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, relateaza Reuters. Donald Trump a declarat in martie ca cei doi lideri s-ar putea intalni in curand, iar de atunci relatiile deja afectate dintre Washington si Moscova nu au facut decat sa se deterioreze, mai ales pe fondul conflictului din Siria si a otravirii fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri ca nu exista nimic clar cu privire…