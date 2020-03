Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, Kremlinul a confirmat un caz de infecție cu coronavirus in administrația președintelui Vladimir Putin. Guvernul a anunțat extinderea masurilor restrictive impuse in Moscova la nivel național, pentru a combate epidemia.Numarul de infecții cu coronavirus a crescut spectaculos, potrivit datelor…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- Rusia a invitat joi armata franceza sa participe la parada militara organizata in Piata Rosie din Moscova la 9 mai pentru celebrarea a 75 de ani de la "victoria asupra Germaniei fasciste", informeaza AFP. "Onoram profund memoria soldatilor francezi care au luptat alaturi de Armata Rosie…

- Un tanar blogger din Rusia risca 5 ani de inchisoare dupa ce a provocat un val de panica in metroul din Moscova. Acesta va plati scump pentru incercarea lui de a transforma teama provocata de epidemia de coronavirus intr-un mijloc de a strange vizualizari si aprecieri in mediul online, a relatat Russia…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat procurorului general al țarii sa investigheze daca verdictul de vinovat dat împotriva unui protestatar din Moscova, Konstantin Kotov, a fost legal, a anunțat sâmbata Kremlinul, potrivit Reuters.Un tribunal din Moscova l-a condamnat pe…

- Autoritațile ruse au sechestrat o nava de pescuit japoneza in apropierea unor insule controlate de Moscova, dar revendicate de Tokyo, conform themoscowtimes.com . La bordul navei sechestrate se aflau sase pescari, a declarat un oficial al asociației de pescari Habomai din regiunea nordica Hokkaido din…

- Cancelarul german, Angela Merkel, se va deplasa sambata, 11 ianuarie, in Rusia, unde va discuta criza din Orientul Mijlociu cu presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni serviciul de presa al liderului de la Moscova, citat de Reuters. Kremlinul a mai precizat ca vizita Angelei Merkel…

- Vladimir Putin si Donald Trump au discutat la telefon, iar presedintele rus i-a multumit liderului de la Casa Alba pentru informatii care au ajutat la prevenirea unor atacuri teroriste in Rusia, a anuntat Kremlinul, potrivit rt.com, scrie news.ro.Apelul a fost initiat de Moscova, iar cei doi…