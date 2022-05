Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii americani si occidentali cred ca este probabil ca presedintele Vladimir Putin sa declare oficial razboi Ucrainei pe 9 mai, ceea ce ar permite mobilizarea rezervistilor si noi recrutari, in vreme ce armata rusa incearca sa cucereasca estul si sudul Ucrainei. 9 mai, cunoscuta drept "Ziua Victoriei"…

- Suedia și Finlanda au convenit sa depuna cereri simultane de aderare la alianța NATO. Ambele țari vor anunța ca vor aplica pentru a adera la NATO in saptamana 16-22 mai, in timpul vizitei președintelui Finlandei, Sauli Niinisto, la Stockholm, au informat ziarele Iltalehti din Finlanda și Expressen din…

- Ucraina și Rusia se afla in a 50-a zi de razboi, iar seria bombardamentelor continua. Acum, ucraineni au anunțat ca ar fi lovit nava de razboi ”Moscova” care aparține armatei ruse. In tot acest timp, soldații lui Vladimir Putin spun ca s-a produs un incendiu urmat de o explozie.

- Rusia a suferit pierderi semnificative de trupe, a declarat purtatorul de cuvant al presedintelui Vladimir Putin, potrivit Reuters. Moscova a recunoscut joi ca are „pierderi semnificative” in cadrul armatei sale dislocate in Ucraina. „Am suferit pierderi semnificative” de trupe, a spus Peskov intr-un…

- Kremlinul a reafirmat joi ca tarile ''neprietenoase'' fata de Moscova, in randul carora a inclus si Bulgaria, vor trebui sa plateasca in ruble gazele naturale livrate de Rusia, dar a promis in acelasi timp ca va tine cont de preocuparile manifestate de Serbia in aceasta chestiune si va cauta o solutie,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Ucraina, in cadrul unei discutii telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, de “numeroase crime de razboi”, oferind asigurari ca fortele militare conduse de Moscova fac “tot posibilul” pentru a nu tinti civili, relateaza AFP. In cadrul discutiei,…

- Moscova reacționeaza dupa ce Joe Biden a spus pentru prima data ca, in opinia sa, Vladimir Putin este un criminal de razboi.

- Jurnalistul Lu Yuguang, de la postul chinez de știri Phoenix TV, pare sa fi obținut acces exclusiv pentru a putea sa relateze din mijlocul soldaților ruși care au invadat Ucraina, scrie The Guardian . De multe ori, relatarile sale au preluat teme ale dezinformarii ruse, insa a avut și interviuri cu…