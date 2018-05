Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu mai pot fi mediator in Orientul Mijlociul dupa ce au ales sa iși mute Ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim și sa se retraga din Acordul nuclear cu Iranul, transmit Rusia și Turcia, in ziua inaugurarii Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, susține ca SUA au renuntat la rolul lor…

- Kremlinul si-a exprimat luni temerea ca transferul Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, o masura ce i-a incantat pe israelieni, dar i-a infuriat pe palestinieni, va duce la cresterea tensiunilor in Orientul Mijlociu, informeaza agentiile de presa Reuters si TASS. Transferul Ambasadei…

- SUA au renuntat la rolul lor de mediator in procesul de pace din Orientul Mijlociu atunci cand au decis sa-si mute ambasada in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat luni presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit Reuters. ''Prin ultimul pas facut, Statele Unite au ales sa fie…

- Statele Unite isi inaugureaza luni, la Ierusalim, Ambasada in Israel, realizand promisiunea controversata a presedintelui Donald Trump, riscand sa inflameze furia palestinienilor, care ar putea sa protesteze in masa in teritoriile lor, mai ales in Fasia Gaza, relateaza AFP, scrie news.ro.Ivanka…

- Situația exploziva din Siria și tensiunile tot mai mari din Orientul Mijlociu arunca in aer prețul petrolului. Cotația barilului de țiței Brent se apropie de 72 de dolari, cel mai ridicat nivel din 2014. Așa ca benzina și motorina se vor scumpi din nou, avertizeaza expertii.

- Armata rusa a anuntat miercuri ca urmareste indeaproape situatia din jurul Siriei si ca a observat forte navale americane indreptandu-se catre Golf, relateaza Reuters preluata de agerpres. Marina americana a afirmat marti ca un grup naval al SUA, in frunte cu portavionul USS Harry S. Truman,…

- Pietele bursiere globale inregistrau scaderi semnificative, investitorii fiind ingrijorati ca va urma o escaladare a tensiunilor in Orientul Mijlociu, dupa ce presedintele Donald Trump a estimat miercuri, intr-un mesaj pe Twitter, ca relatiile ruso-americane sunt la ora actuala mai proaste ca oricand,…

- Armata Arabiei Saudite a anuntat, luni, ca rebelii huthi din Yemen au lansat sapte rachete catre Arabia Saudita, omorând un cetatean egiptean ce locuia în Riad, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, citat de Mediafax.