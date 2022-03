Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar folosi arme nucleare doar atunci cand exista o amenintare la adresa existentei tarii – si nu ca urmare a razboiului in curs din Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru PBS Newshour, intr-un interviu, potrivit CNN. ”Orice rezultat al operatiunii (in…

- Rusia continua sa minimalizeze amploarea unei posibile excluderi din G20 dupa pornirea razboiului din Ucraina de catre Putin.„Formatul G20 este important, dar in circumstanțele actuale, cand majoritatea participanților se afla intr-o stare de razboi economic cu noi, nu se va intampla nimic groaznic”,…

- Purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin refuza sa excluda utilizarea armelor nucleare. Dmitri Peskov a transmis marți ca Moscova va folosi arme nucleare in Ucraina doar in cazul unei „amenințari existențiale” impotriva Rusiei. „Avem o doctrina de securitate interna, este publica, puteți citi acolo…

- Kremlinul a declarat sambata ca occidentalii se comporta ca niste banditi, dar ca Rusia este mult prea mare pentru a fi izolata, deoarece lumea este mult mai mare decat Statele Unite si Europa, relateaza DPA, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Nu putem prezice cu exactitate ziua, dar spunem de ceva timp ca ne aflam intr-o fereastra si ca ar putea incepe o invazie - ar putea incepe o actiune militara majora - din partea Rusiei in Ucraina in orice zi. Inclusiv saptamana aceasta, inainte de incheierea Jocurilor Olimpice", a declarat consilierul…

- Kremlinul a anuntat miercuri ca Rusia intentioneaza sa puna in practica masuri de protectie impotriva unor eventuale sanctiuni impuse de SUA si sa reduca la minimum consecintele acestora, cerand in acelasi timp Casei Albe sa opreasca ''provocarea de tensiuni'' in Europa, informeaza Reuters. Purtatorul…